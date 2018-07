आज का मीन राशिफल, 19 जुलाई 2018: मन रहेगा प्रसन्न, प्रतिष्ठा में होगी वृद्धि

दैनिक राशिफल: नए कार्यों में सफलता मिलेगी। आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। प्रवास होगा। परिवार के साथ मिष्टान्न भोजन का आनंद लेंगे। आनंद- उत्साह और तन-मन की प्रसन्नता आपके दिन में चेतना और स्फूर्ति का संचार करेंगे। दांपत्यजीवन आनंदमय रहेगा। यात्रा पर जाने से बचें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 82 % होगा।

टैरो राशिफल: माता-पिता का सहयोग मिलेगा। अपने विचारों में उलझ सकते हैं। शारीरिक और मानसिकरूप से आप दिनभर प्रफुल्लित रहेंगे। तनाव से दूर रहें। करियर में किसी से मदद मिल सकती है। निवेश से फायदा मिल सकता है। नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं।

लव राशिफल: पार्टनर से सुख मिलेगा। शादी के लिए पार्टनर मिल सकता है। आज आप हर तरफ रोमांस का अनुभव करेंगे। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता करेंगे। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित हो सकते हैं। पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना पाएंगे।

First Published on July 19, 2018 4:35 am