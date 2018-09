आज का मीन राशिफल, 18 सितंबर 2018: कारोबार में मिलेगा मुनाफा, पिता का मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। आपको कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। नए कार्य शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। यात्रा पर जा सकते हैं जो लाभप्रद होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 68 % होगा। टैरो राशिफल: पिता का सहयोग मिलेगा। बच्चों के साथ घूमने जाने का प्लान बन सकता है। कानूनी मामलों में समस्या आ सकती है। आज आपको कहीं से खुशखबरी मिल सकती है। किसी लक्ष्य को लेकर बहुत उत्सुक रहेंगे। नारायण मंदिर में सवा किलो गेहूं चढ़ाएं। लव राशिफल: अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है। आज आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन उत्तम है। आज के दिन लव लाइफ में रुकावटे दूर होंगी। पति-पत्नि के बीच समय की कमी हो सकती है। आज आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है।

वित्त राशिफल: नौकरी में तरक्की मिलने के संकेत हैं। आज आपको ऑफिस में अतिरिक्त कार्यभार मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए शुभ साबित होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपकी कड़ी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है।

स्वास्थ्य राशिफल: जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। जो लोग यात्रा पर जा रहे हैं उन्हें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपको दांतों में परेशानी हो सकती है। इस परेशानी से बचने के लिए आप डॉक्टर की सलाह मानें।

First Published on September 18, 2018 5:59 am