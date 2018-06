आज का मीन राशिफल, 18 जून 2018: पैतृक संपत्ति से मिलेगा लाभ, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। शारीरिक, मानसिक स्वस्थ और उत्साही बने रहेंगे। आर्थिक लाभ मिल सकता है। परिवारजनों के साथ समय आनंदपूर्वक बीतेगा। किसी पैतृक सम्‍पत्‍ति से धन प्राप्‍ति के योग बन रहे हैं। अपनी वाणी पर संयम बरतें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: कारोबार में निवेश ना करें। ऑफिस मे आपकी तारीफ होगी। भविष्य में अच्छे नए अवसर मिलेंगे। भूमि विवाद से सावधान रहें। आज आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है। जल में गुलाब जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। धन अधिक खर्च होगा। आज पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज के दिन दोस्ती प्यार में बदल सकती है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप सफल होगी।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आपको अपने भविष्य के लिए पैसों का बचत करनी चाहिए। जिससे समय आने पर आप उन पैसों का सही जगह इस्तेमाल कर सकें। आज आप आपने आपको बहुत ऊर्जावान एवं सकारात्मक अनुभव कर रहे हैं। आज आपको कारोबार में मुनाफा मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। अपने आप को विवादास्पद स्थितियों से दूर रखें ताकि आप किसी मानसिक उलझन में न पड़ें। आप उन कामों से दूर रहें जिनसे आपका मूड खराब हो सकता हैं। खान पान पर ध्यान दें। खाने में हरी सब्जी और फल शामिल करें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 18, 2018 4:23 am