आज का मीन राशिफल, 17 सितंबर 2018: परिवार में रहेगी शांति, माता का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: नौकरी में समस्याएं खड़ी हो सकती है। परिवार में शांति रहेगी। महिला मित्रों से लाभ मिल सकता है। आज के दिन आप सावधान रहें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। माता के स्वास्थ्य का चिंता रहेगी। पिता का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: आज आप कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। कोई बात आपको परेशान कर सकती है। मन में मायूसी बढ़ सकती है। करियर में कोई बदलाव नहीं होगा। सेहत का ख्याल रखें। जल में केसर मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: रिलेशनशिप में मनमुटाव हो सकता है लेकिन बाद में सब ठीक होगा। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। आप अपने प्रेम संबंधों में मिठास लाने का प्रयास करें। सफलता मिल सकती है। प्रेमी से सोच-समझकर मजाक करें।

वित्त राशिफल: जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी आज का दिन लाभकारी साबित होगा। पूंजी निवेश करने के लिए समय अच्छा है। जिन लोगों का व्यापार विदेश से जुड़ा है उनके लिए आज का दिन अति लाभकारी साबित होगा। विदेश से आज आपको खूब फायदे होंगे। थोड़ा और प्रयत्न करें ताकि मुनाफे के अधिक मिल सकें।

स्वास्थ्य राशिफल: मांसाहारी खाने से परहेज करें। व्यायाम पर ध्यान दें, जिससे आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे।आज आपको सेहत के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज आपको अपनी खाने की आदतों में सुधार करने जरुरत हैं। क्योंकि आप बाहर का खाने खा रहे हैं, जिससे आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है।

First Published on September 17, 2018 6:33 am