आज का मीन राशिफल, 17 जून 2018: दोस्तों से हो सकती है मुलाकात, पार्टनर से मिल सकता है उपहार

दैनिक राशिफल: पिता को स्वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। आय एवं खर्चों में वृद्धि हो सकती है। पति-पत्नी के बीच विवाद हो सकता है। घर से बाहर सर्तक रहें। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। वाद-विवाद से बचें। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 86 % होगा। टैरो राशिफल: पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। धन लाभ के योग हैं। किसी पुरुष के शब्द से आप परेशान हो सकते हैं। आपका आकर्षण बढ़ सकता है। ऑफिस में पीले रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। प्रेमी से सोच-समझकर मजाक करें। रिलेशनशिप में मनमुटाव हो सकता है लेकिन बाद में सब ठीक होगा। पार्टनर से उपहार मिल सकता है।

वित्त राशिफल: यदि आप प्रॉपर्टी या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। लेकिन इसमें आपको विवाद का सामना करना पड़ सकता है, विवाद से आपको जल्दी ही राहत मिल सकती है और परिस्थिति आपके फेवर में हो जाएगी। आज आपको धन अधिक खर्च करना पड़ सकता है। व्यवसाय को सुचारु रुप से संचालित कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको कोल्ड जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अपने हाथों को अच्छे से धोएं, क्योंकि आपको कोल्ड जैसे संक्रमण होने की सम्भावना बहुत ज्यादा है। आप सावधानी बरतें। खान-पान पर संयम बरतें।

First Published on June 17, 2018 4:44 am