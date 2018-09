आज का मीन राशिफल, 16 सितंबर 2018 : शेयर बाजार से मिलेगा लाभ, वाहन सुख मिलेगा

दैनिक राशिफल: आज आपके सभी कार्य सफल होंगे। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। बिजनेस को बढ़ा सकेंगे। शेयर मार्केट में निवेश के लिए बेहतरीन समय है। स्वास्थ्य में आ रही कमी दूर होगी। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: कारोबार में निवेश ना करें। ऑफिस मे आपकी तारीफ होगी। आज आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है। भविष्य में अच्छे नए अवसर मिलेंगे। भूमि विवाद से सावधान रहें। जल में गुलाब जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज के दिन दोस्ती प्यार में बदल सकती है। प्रेमी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप सफल होगी। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। धन अधिक खर्च होगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

वित्त राशिफल: आज जो लोग वाहन खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। आपको जल्द ही बेहतरीन अनुबंध प्राप्त हो सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कारोबार के सिलसिले में आज आप यात्रा पर जा सकते हैं। विशेष काम को लेकर अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है, उसके नतीजे भी लाभदायक होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। खुश रहने की कोशिश करें। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। ऑफिस में अधिक काम होने से थोड़ा सिरदर्द हो सकता है। आप व्यायाम रोज करें और खाने का पूरा ध्यान रखें।

First Published on September 16, 2018 7:10 am