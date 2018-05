आज का मीन राशिफल, 15 मई 2018: दोस्तों से मुलाकात होगी, मनोकामना हो सकती है पूरी

दैनिक: रिश्तों में मिठास आएंगी। प्रत्येक क्षेत्र में आपको लाभ होगा। खुश रहेंगे। दोस्तों के साथ मौज-मस्ती में दिन बीतेगा। प्रतिस्पर्धियों के समक्ष विजय मिलेगी।जीवनसाथी के इच्छुकों को अच्छा जीवनसाथी मिलने का योग है। भाई-बहनों से लाभ होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 85 % होगा। टैरो राशिफल: लेन-देन के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। ऊर्जा से भरे रहेंगे। पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। धन खर्च होगा। पार्टनर के लिए उपहार खरीदेंगे। लव लाइफ अच्छी रहेगी। आपका मान-सम्मान होगा। जल में गुलाब जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है। आज आपकी लव लाइफ में आ रही बाधा खत्म होगी। आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। आज आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। पति-पत्नि के बीच प्यार बना रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। आर्थिक मामले और निवेश के क्षेत्र में आप काफी दिनों से परेशान थे, लेकिन आज आपके हालात बदल जाएंगे। कारोबार में तरक्की हो सकती है। नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इससे आपको लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सड़क दुर्घटनाओं से बचकर रहना होगा और बाइक चलाते समय सावधानी की जरुरत है। थोड़ी मानसिक परेशानी हो सकती है। शुद्ध भोजन ना खाने से आपकी सेहत में बदलाव हो सकता है। आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं।

First Published on May 15, 2018 4:21 am