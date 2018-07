आज का मीन राशिफल, 15 जुलाई 2018 : भूमि विवाद से रहें सावधान, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। वाद-विवाद से बचें। पिता को स्वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। किसी बीमारी के पीछे धन अधिक खर्च होगा। मित्रों से मुलाकात हो सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: भविष्य में अच्छे नए अवसर मिलेंगे। भूमि विवाद से सावधान रहें। आज आपको जिम्मेदारी मिल सकती है। ऑफिस मे आपके काम की तारीफ होगी। कारोबार में निवेश करने से पहले सोच-विचार करें। जल में गुलाब जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। शिव मंदिर में गुलाब जल का दान करें। लव राशिफल: आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है। आज आपकी लव लाइफ में आ रही बाधा खत्म होगी। पति-पत्नि के बीच प्यार बना रहेगा। आज आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आप अपनी चुनौती से आसानी से निपट सकेंगे। साथ ही आज आज आर्थिक फैसले लें सकेंगे। जो आपके लिए सही साबित होंगे। बेमतलब के कामों और बातों में समय जाया करने से आपका ही आर्थिक नुकसान है। सफलता के लिए जरूरी कदम उठाएं। साथ ही फिजूलखर्ची करने से बचें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत का ख्याल रखने की आवश्यकता है। आज कोई दुर्घटना हो सकती है जिसकी वजह से चोट लगने के संकेत हैं। लेकिन घबराइये मत आप हर बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं। मोटापे की वजह आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको कसरत करने की आवश्कता है।

First Published on July 15, 2018 10:53 am