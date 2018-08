आज का मीन राशिफल, 15 अगस्त 2018: लेन-देन में बरतें सावधानी, मनोकामना हो सकती है पूरी

दैनिक: ऑफिस में सहयोगियों का साथ मिलेगा। दांपत्यजीवन अच्छा रहेगा। लेन-देन के कार्यों में सावधानी बरतें। सोच-समझकर किसी के साथ मजाक करें। वरना आपका मनमुटाव हो सकता है। नौकरी में आपकी तरक्की हो सकती है। आज विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिल सकते हैं। स्वजन, मित्र के साथ पार्टी या पिकनिक का आयोजन होगा। दोस्त, भाई से मदद मिल सकती है। व्यवसाय में भागीदारी के लिए शुभ समय है। लव राशिफल: पति-पत्नि के बीच समय की कमी हो सकती है। आज कोई विशेष इच्छा पूरी हो सकती है। आज के दिन लव लाइफ में रुकावटे दूर होंगी। अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है।

वित्त राशिफल: पुरानी संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है। आभूषण आदि खरीद सकते हैं। आज आपको पुराने कोर्ट-कचहरी के मामले में आराम मिल सकता है। कारोबार में नरमी आ सकती है। लेन-देन के कार्यों में सावधानी बरतें। आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: नौकरी में कार्यभार बढ़ सकता है इसलिए मानसिक तनाव हो सकता है। आपको लगातार बुरे सपने आयेंगे और आप नींद में जग कर बैठ जायेंगे। मानसिक थकान हो सकती है। इसलिए पूरी नींद लें और उसके बाद ही कोई कार्य करें।

First Published on August 15, 2018 7:03 am