आज का मीन राशिफल, 14 मई 2018: अफसरों का मिलेगा सहयोग, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक : मनमुटाव व तनाव के प्रसंग बन सकते हैं। आर्थिक विषयों में संभलकर निणर्य लें। कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। मन व्यग्र रहेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। बौद्धिक विचारों का अनुभव कर पाएंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 71 % होगा। टैरो राशिफल: किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। आपका आकर्षण बढ़ सकता है। किसी पुरुष के शब्द से आप परेशान हो सकते हैं। विदेश यात्रा से लाभ मिल सकता है। धन लाभ के योग हैं। ऑफिस में पीले रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: काम के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं। प्रेमी को समय दें और बातचीत जारी रखें। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता करेंगे। आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है।

वित्त राशिफल: आज आपकी महत्वपूर्ण वस्तु या कीमती सामान गुम हो सकता है। आज आपको नुकसान हो सकता है। आने वाले समय में आपको तरक्की मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको आंख संबंधी परेशानी हो सकती है। डॉक्टर के बताये अनुसार दवा खाएं। आज आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। इसलिए समय निकालकर घूमने जाएं। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

First Published on May 14, 2018 6:07 am