आज का मीन राशिफल, 14 जून 2018: पार्टनरशिप से होगा लाभ, इनकम में होगा इजाफा

दैनिक राशिफल: पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। संतान के सम्बंध में समस्या आएगी। थोड़ी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आप संतान की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 85 % होगा। टैरो राशिफल: विवाह के योग हैं। रिश्तों को लेकर कड़ मगर सकारात्मक फैसले लेंगे। प्रेम संबंध पॉजिटिव रहेंगे। पार्टनरशिप से लाभ होगा। आप आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। श्रीकृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करें। लव राशिफल: आप प्रेमी से अपने संबंधों को लेकर गंभीर बात भी कर सकते हैं। आज आपको पार्टनर मिल सकता है। इसलिए किसी भी तरह की जल्दबाजी ना दिखाएं। पार्टनर की कोई बात आपको अधिक परेशान कर सकती है। पति-पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य रहेगा। सोच समझ कर ही कुछ बोलें।

वित्त राशिफल: आज आपका दिन सही होगा। आपका कार्यभार बढ़ेगा। जो लोग कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। समय आपके अनुकूल है, जिससे आपको सफलता मिल सकती है। यदि आप नया काम पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इससे आपकी इनकम में इजाफा होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज घर पर बना हुआ भोजन ही करें। क्योंकि आपको पिछले कुछ समय से पेट संबंधी परेशानी है। बाहर की चीजें खाने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। अधिक भाग दौड़ से शरीर में पानी की कमी आ सकती है, जिससे आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। आप पौष्टिक खाना खाएं और सकारात्मक विचार अपने मन में लाएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 14, 2018 4:50 am