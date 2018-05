आज का मीन राशिफल, 13 मई 2018: धैर्यशीलता में आएगी कमी, दोस्तों से मिलेगी मदद

दैनिक : आय एवं खर्चों में वृद्धि हो सकती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। पति-पत्नी के बीच विवाद हो सकता है। राशिफल: वाद-विवाद से बचें। पिता को स्वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। घर से बाहर सर्तक रहें। मित्रों से भेंट हो सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: ऑफिस में मेहनत बढ़ाएं। किसी से बहस करने से बचें। कोई फैसला ना लें। पार्टनरशिप के योग हैं। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। सेहत बिगड़ सकती है। हल्दी-चंदन का तिलक लगाएं।

लव राशिफल: पार्टनर से रोमांस कर सकते हैं। लव लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आज आपके रिश्ते में मजबूती आ सकती है। पार्टनर पर किसी तरह का दबाव ना बनाएं। पति-पत्नी के तालमेल होगा। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। वित्त राशिफल: आज के दिन आपको माता से सहयोग मिलेगा। आपको नौकरी में तरक्की से मिल सकती है। आज का दिन आपको कोई अच्छा व्यापारिक अवसर दिला सकता है। इससे आपको कारोबार से लाभ मिल सकता है। लेन-देन में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए आज अपनी क्षमता के अनुसार काम करें। शरीर में पानी की कमी रहेगी। इसलिए खूब पानी पीएं। ब्लडप्रेशर की समस्या हो सकती है।

First Published on May 13, 2018 5:20 am