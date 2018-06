आज का मीन राशिफल, 13 जून 2018: नकारात्मक विचारों से रहे दूर, लेन-देन में सावधानी बरतें

दैनिक राशिफल: नकारात्मक विचारों से दूर रहें। गुस्से पर काबू रखें। धन की लेन-देन में सावधानी बरतें। मानसिक हानि हो सकती है। परिवारजनों के साथ मनमुटाव होने की संभावना है। आज आपका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। खुद पर संयम रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: नौकरी और कारोबार में मन लगाकर मेहनत करें। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल हो सकता है। आर्थिक लाभ मिल सकता है। ऊं नमस्ते गणपते बोलते हुए गणपति को घी और चंदन का तिलक अर्पित करें। लव राशिफल: काम से मानसिक तनाव हो सकता है, जिसका असर आपकी लव लाइफ पर पड़ सकता है। जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें। आज पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। प्रेमी के साथ बिताये हुए पल याद करेंगे।

वित्त राशिफल: आज आप कारोबार के विस्तार की योजना बनाएंगे। आप अपने लक्ष्य को तय कीजिए उसके हिसाब से योजना बनाइये। आपको लम्बी अवधि की आर्थिक योजना में अपने लक्ष्य को चुनना आसान होगा। जो लोग शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत अच्छी होगी। आपको कम भूख लगेगी। काम अधिक रहेगा लेकिन आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आज प्रेमी की सेहत में सुधार होगा और उनके साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। इससे आपको और प्रेमी को अच्छा लगेगा।

First Published on June 13, 2018 4:54 am