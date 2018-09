आज का मीन राशिफल, 12 सितंबर 2018: विदेश यात्रा की संभावना, दांपत्यजीवन रहेगा आनंदमय

दैनिक राशिफल: नए कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रवास होगा। दांपत्यजीवन आनंदमय रहेगा। आनंद- उत्साह और तन-मन की प्रसन्नता आपके दिन में चेतना और स्फूर्ति का संचार करेंगे। यात्रा पर जाने से बचें। परिवार के साथ मिष्टान्न भोजन का आनंद लेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 68 % होगा। टैरो राशिफल: विदेश यात्रा कर सकते हैं। वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। आर्थिक वृद्धि होगी। सहयोग मिलने में परेशानी होगी। अनावश्यक तनाव रहेगा। जल में चंदन और हल्दी मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: शादी के प्रबल योग है। आज आप हर तरफ रोमांस का अनुभव करेंगे। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता करेंगे। पार्टनर से सुख मिलेगा। दोस्ती प्यार में बदल सकती है। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: जो लोग नया काम शुरू करने पर विचार कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। अपने काम की गुणवत्ता बनाये रखिये, आपको लाभ होगा। आज आपको कारोबार में तरक्की मिलेगी। आपको काम में बढ़ोत्तरी होगी। आज आपको भवन सुख भी मिल सकता है। जिससे आपका मन प्रसन्न होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी और इस सेहत का लाभ आपको भविष्य में होगा। आज आपको पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है। आज आप खुश रहेंगे। तले-भुने और चटपटे खाने से बचें। आपको करसत और योग पर ध्यान देना चाहिए।

