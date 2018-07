आज का मीन राशिफल, 11 जुलाई 2018 : शुरू कर सकते हैं नया काम, दोस्तों से होगी मुलाकात

दैनिक राशिफल: परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। पति-पत्नी में संबंध मधुर हो सकते हैं। नए कार्यों की शुरुआत हो सकती है। किसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए जा सकते हैं। आर्थिक मामलों में निवेश करने से बचें। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। उपहार और धन की प्राप्ति होगी। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। लगन से परिस्थिति का सामना करेंगे। किसी लक्ष्य को लेकर बहुत उत्सुक रहेंगे। ऊर्जा से भरे रहेंगे। नारायण मंदिर में सवा किलो गेहूं चढ़ाएं। लव राशिफल: प्रेमी के साथ बिताये हुए पल याद करेंगे। जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें। काम अधिक होने से मानसिक तनाव हो सकता है। लव लाइफ में मनमुटाव ना हो इस बात का ध्यान रखें। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। आज पार्टनर के लिए समय निकालकर बाहर घूमने जा सकेंगे।

वित्त राशिफल: आज आपको शेयर बाजार से लाभ मिलेगा। जो लोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा। ये आपकी सिर्फ किस्मत पर ही नहीं आपके अनुमान पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह अपना कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है।

स्वास्थ्य राशिफल: कान में संक्रमण होने पर लापरवाही ना बरतें। दवाइयां लेने में लापरवाही ना बरतें। आज आपको अपने भावनात्मक विचारों पर कंट्रोल करने की जरुरत है। कार्यभार अधिक होने से थकान महसूस करेंगे। लेकिन आपको आराम करने की आवश्यकता है।

First Published on July 11, 2018 4:54 am