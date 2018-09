आज का मीन राशिफल, 10 सितंबर 2018: रिश्तों में आ सकती है खटास, समाजिक कार्य से मिलेगी तारीफ

दैनिक राशिफल: नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक विषयों में संभलकर निर्णय लें। आय में स्‍थिति में सुधार आना प्रारंभ होगा। नौकरी में समस्याएं आ सकती है। माता को स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 68 % होगा। टैरो राशिफल: काम को पूरी मेहनत से पूरा करेंगे। नौकरी में तरक्की हो सकती है। प्रेम प्रसंग से खुशी मिलेगी। कोई रिश्ता टूट सकता है। आर्थिक लाभ मिल सकता है। किसी लक्ष्य को लेकर बहुत उत्सुक रहेंगे। सामजिक कार्य से तारीफ मिलेगी। हरी मूंग की दाल का सेवन आज ना करें। लव राशिफल: आज आप हर तरफ रोमांस का अनुभव करेंगे। पार्टनर से सुख मिलेगा। शादी के लिए पार्टनर मिल सकता है। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित हो सकते हैं। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता करेंगे।

वित्त राशिफल: आज आपको नए अवसर मिलेंगे। जो आपको आकर्षित करेंगे। यह आपके लिए सुनहरा मौका है। इस मौके से हाथ से ना जाने दो। जो लोग बिजेनस करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। उनको दूर किसी व्यक्ति या विदेश से आर्थिक लाभ मिल सकता है। आज आप कारोबार को नई ऊचाईयों पर ले जाएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: स्क्रीन पर काम करते समय कुछ देर के लिए आराम करें। आज आपको अपनी आंखो को आराम देना होगा, क्योंकि ज्यादा देर तक टीवी या कम्प्यूटर पर बैठने से आंखें खराब हो जाती हैं। साथ ही आपको तले-भुने और चटपटे खाने से बचें। सादा और घर पर बना खाना ही खाएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 10, 2018 5:51 am