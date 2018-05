आज का मीन राशिफल, 10 मई 2018: आय में होगी वृद्धि, कार्य में ना करें जल्दबाजी

दैनिक राशिफल: कार्यों में व्‍यवधान आएंगे। दोस्तों से मुलाकात होगी तथा उनसे लाभ मिलेगा। खर्चों में वृद्धि होगी। यात्रा के योग हैं। सामाजिक रुप से मान-सम्मान में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मन अशांत रहेगा। सृजनात्मक शक्ति में वृद्धि होगी। स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग: आपके लिए शुभ पीला है सुनहरा और आपका भाग्य 77 % होगा। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। धन अधिक खर्च होगा। आज के दिन दोस्ती रिश्ते में बदल सकती है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप सफल होगी। पार्टनर से सुख मिलेगा। अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है।

वित्त राशिफल: आज प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। इसमें हिचकिचाइये नहीं। लेकिन, शेयर या किसी साझेदारी में पैसा बिलकुल मत लगाइये। इससे आपको नुकसान हो सकती है। लालच में आकर किसी कागज पर साइन ना करें। टैरो राशिफल: पुरानी समस्या दूर होगी। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। अपनी सफलता पर आपको गर्व होगा। कोई महिला नुकसान पहुंचा सकती है। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को हल्दी मिश्रित अक्षत चढ़ाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है इसलिए आप नियमित व्यायाम करें। अगर आप कमजोर महसूस करें तो समझ जाएं कि आपका स्वास्थ्य गिर रहा है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही ना बरतें।

