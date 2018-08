आज का मीन राशिफल, 09 अगस्त 2018: विश्वासघात से रहें सावधान, खुद पर रखें संयम

दैनिक राशिफल: अनिद्रा के कारण परेशान रहेंगे। महिला मित्रों से सावधान रहें, आज आपको विश्वासघात मिल सकता है। गुस्से पर काबू रखें। नेगेटिव विचारों से दूर रहें। परिवारजनों के साथ मनमुटाव होने की संभावना है। आज आपका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। खुद पर संयम रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल हो सकता है। नौकरी और कारोबार में मन लगाकर मेहनत करें। आर्थिक लाभ मिल सकता है। ऊं नमस्ते गणपते बोलते हुए गणपति को घी और चंदन का तिलक अर्पित करें। लव राशिफल: जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें। आज पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। काम से मानसिक तनाव हो सकता है, जिसका असर आपकी लव लाइफ पर पड़ सकता है। प्रेमी के साथ बिताये हुए पल याद करेंगे।

वित्त राशिफल: आज आपकी इनकम से अधिक खर्चा रहेगा। इसलिए आज फिजूलखर्ची से बचें। आज भविष्य के लिए कुछ निवेश करें। मसलन बच्चों के लिए कोई शिक्षा योजना ले लें। आज किया गया निवेश आपको आने वाले समय में अच्छा फायदा देगा। जो लोग शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। परिवार की सेहत को लेकर चिंतित रहेंगे। अपने खाने की शुद्धता पर ध्यान दें, इससे आपको पेट संबंधी परेशानी से राहत मिलेगी। इसलिए सावधानी से बचाव करें। आराम करें, इससे लाभ मिलेगा। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें।

First Published on August 9, 2018 6:49 am