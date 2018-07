आज का मीन राशिफल, 08 जुलाई 2018: अटके काम होंगे पूरे, आंखों का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा। सामान्य रूप से आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नए कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रवास होगा। आनंद- उत्साह और तन-मन की प्रसन्नता आपके दिन में चेतना और स्फूर्ति का संचार करेंगे। यात्रा पर जाने से बचें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 87 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है। भविष्य में अच्छे नए अवसर मिलेंगे। आज आपके अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। ऑफिस मे आपकी तारीफ होगी। भूमि विवाद से सावधान रहें। जल में गुलाब जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: पार्टनर को अपनी इच्छाओं और भावनाओं में बांधने की कोशिश न करें। आज आपकी बातचीत से विपरित लिंग के लोग प्रभावित होंगे। प्रेमी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। आज पार्टनर की कोई बात बुरी लग सकती है। वाणी पर संयम रखें। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। प्रेम संबंधों का बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ेगी।

वित्त राशिफल: आज आपको ऐसी सम्पत्ति हाथ लगेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की होगी। या यह भी हो सकता है कि आप जुआ खेलें और जीत जाएं। आज आप देखेंगे कि जितने रूपये आप घर से लेकर चले थे उससे अधिक आप की जेब में हो सकते हैं। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपनी आंखों का ज्यादा ख्याल रखना होगा।आज ऑफिस में काम अधिक रहने से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आंखों पर ज्यादा तनाव बढ़ने से आपको सरदर्द या दिखने में समस्या हो सकती है। जल्दी जांच कराने से आपकी आंख को जल्दी ठीक कर पाएंगे।

First Published on July 8, 2018 4:59 am