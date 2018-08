आज का मीन राशिफल, 07 अगस्त 2018: बड़ा फैसला लेने से बचें, मान-सम्मान मिलेगा

दैनिक राशिफल: दांपत्यजीवन आनंदमय रहेगा। जीवनसाथी के साथ समय अच्छी तरह से बितेगा। मित्रों के साथ छोटे पर्यटन का सफल आयोजन होगा। यात्रा पर जाने से बचें। परिवार के साथ मिष्टान्न भोजन का आनंद लेंगे। आनंद- उत्साह और तन-मन की प्रसन्नता आपके दिन में चेतना और स्फूर्ति का संचार करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: कोई बात आपको परेशान कर सकती है। करियर में कोई बदलाव नहीं होगा। जल में केसर मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: सिंगल लोगों की लाइफ में पार्टनर की तलाश पूरी हो सकती है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। आज पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बना सकेंगे। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा।

वित्त राशिफल: आर्थिक हालात से निपटने के लिए आपको आज किसी आर्थिक सलाहकार की जरूरत पड़ेगी। कारोबार में विस्तार के लिए अभी रुकें। जो लोग शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अभी अनुकूल नहीं है। ऐसा करने से आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: कार्यभार अधिक होने से सिरदर्द हो सकता है इसलिये समय निकाल कर आराम करें। आप फिर से अच्छा महसूस करेंगे। आज आपकी त्वचा संबंधी परेशानी हो सकती है। आपको एलर्जी हो सकती है इसलिए उपयुक्त दवाई अपने साथ रखें।

First Published on August 7, 2018 4:21 am