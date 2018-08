आज का मीन राशिफल, 06 अगस्त 2018: दांपत्यजीवन रहेगा आनंदमय, बड़ा फैसला लेने से बचें

दैनिक राशिफल: आनंद- उत्साह और तन-मन की प्रसन्नता आपके दिन में चेतना और स्फूर्ति का संचार करेंगे। परिवार के साथ मिष्टान्न भोजन का आनंद लेंगे। दांपत्यजीवन आनंदमय रहेगा। यात्रा पर जाने से बचें। नए कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रवास होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: आज कोई बात आपको परेशान कर सकती है। करियर में कोई बदलाव नहीं होगा। आज आप कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। वाणी पर संयम रखें। मन में मायूसी बढ़ सकती है। जल में केसर मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। सफलता मिल सकती है। आप अपने प्रेम संबंधों में मिठास लाने का प्रयास करें। पार्टनर से उपहार मिल सकता है। प्रेमी से सोच-समझकर मजाक करें। रिलेशनशिप में मनमुटाव हो सकता है लेकिन बाद में सब ठीक होगा।

वित्त राशिफल: जो लोग शेयर-सट्टा में निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। आपको नुकसान हो सकता है। आज आपकी इनकम में इजाफा होगा। इससे आप अपनी जरुरत की चीजें खरीद पाएंगे। किसी भी कागज पर साइन करते समय ध्यान से उसे पढ़ लें। वरना बाद में पछताना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज खूब मस्ती करेंगे। परिवार के साथ स्वादिष्ट भोजन करेंगे। जिससे आपको बहुत मजा आएगा। साथ ही आपको योग शुरू करने की आवश्यकता है।आज आपकी सेहत ठीक रहेगा। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है उनको आज राहत मिल सकती है।

First Published on August 6, 2018 3:33 am