आज का मीन राशिफल, 05 जून 2018: आर्थिक स्थिति होगी कमजोर, भूमि विवाद से रहें दूर

दैनिक राशिफल: मित्रों से मुलाकात हो सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। वाद-विवाद से बचें। आज आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। किसी बीमारी के पीछे धन अधिक खर्च होगा। पिता को स्वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 59 % होगा। टैरो राशिफल: भूमि विवाद से सावधान रहें। आज आपको जिम्मेदारी मिल सकती है। ऑफिस मे आपके काम की तारीफ होगी। भविष्य में अच्छे नए अवसर मिलेंगे। कारोबार में निवेश करने से पहले सोच-विचार करें। जल में गुलाब जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। शिव मंदिर में गुलाब जल का दान करें। लव राशिफल: आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। आज आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है। आज आपकी लव लाइफ में आ रही बाधा खत्म होगी। पति-पत्नि के बीच प्यार बना रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आप नई चीजों में धन का निवेश कर सकते हैं। जो आपके लिए अच्छा साबित होगा। जो लोग ऑनलाइन शेयर बाजार में हाथ आजमाना चाहते हैं तो आप इस नए प्रयोग को कर सकते हैं। रिस्क लेने से बचें। आज आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। जो लोग बाहर का खाना खाते हैं उन्हें सावधान होने की आवश्यकता है। आज आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है और इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी हो सकता है। गर्मी अधिक है इसलिए पानी खूब पीएं।

First Published on June 5, 2018 4:07 am