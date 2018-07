आज का मीन राशिफल, 05 जुलाई 2018: मनोकामना होगी पूरी, खर्चों में होगी वृद्धि

दैनिक राशिफल: कार्य में व्‍यवधान आएंगे। खर्चों में वृद्धि होगी। सामाजिक रुप से मान-सम्मान में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मन अशांत रहेगा। यात्रा के योग हैं। भाई-बंधुओ के साथ संबंधों में निकटता आएगी। स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। सृजनात्मक शक्ति में वृद्धि होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। लक्ष्य की ओर बढ़ेगे। बच्चों के साथ घूमने जाने का प्लान बन सकता है। लगन से परिस्थिति का सामना करेंगे। हरे रंग का रुमाल या सवा मीटर कपड़ा किसी दुर्गा मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: आज आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन उत्तम है। अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है। पति-पत्नि के बीच समय की कमी हो सकती है। आज आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। आज के दिन लव लाइफ में आ रही परेशानी दूर होंगी।

वित्त राशिफल: आज आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। जो लोग अपना नया काम शुरू करने की सोच रहे थे वे आज से उस काम की शुरूआत कर सकते हैं। व्यवसायिक संपत्ति लेन देन करना आपको फायदा मिलेगा। शेयर या किसी साझेदारी में पैसा बिलकुल मत लगाइये, वरना आपको नुकसान हो सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सेहत अच्छी रहने से आप अच्छा महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास और बल भी ऊंचा रहेगा जिससे आप किसी भी कार्य को कर सकेंगे। आप अपने दृढ़ निश्चय और सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग नए कार्य प्रारम्भ करने में कर सकते हैं।

First Published on July 5, 2018 4:13 am