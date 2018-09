आज का मीन राशिफल, 04 सितंबर 2018: धार्मिक कार्य में होगा धन खर्च, शुरू कर सकते हैं नया काम

दैनिक राशिफल: धार्मिक कार्यों में धन खर्च होगा। किसी पैतृक सम्‍पत्‍ति से धन प्राप्‍ति के योग बन रहे हैं। शारीरिक, मानसिक स्वस्थ और उत्साही बने रहेंगे। परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। आय के स्रोत विकसित होंगे। परिवारजनों के साथ समय आनंदपूर्वक बीतेगा। नए कार्य का शुभारंभ करने के लिए समय अनुकूल है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 70 % होगा। टैरो राशिफल: कानूनी मामले आपके पक्ष में रह सकते हैं। आपको काम के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़ सकता है। नींद आने को लेकर परेशानी हो सकती है। लोन में देरी हो सकती है। पीपल के नीचे तिल के तेल का दीया जलाएं। लव राशिफल: आज आप हर तरफ रोमांस का अनुभव करेंगे। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता करेंगे। पार्टनर से सुख मिलेगा। शादी के लिए पार्टनर मिल सकता है। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: आपको धन संभालकर खर्च करने की आवश्यकता है। पूंजी निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। आज आपको आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। जिससे आपको खुशी मिलेगी। आज आप ऐसी पैतृक संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी। जो आपको अप्रत्याशित लाभ दे सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। बाहर का खाना खाने से बचें। पिता की सेहत में सुधार आएगा। काम का बोझ कम होगा। आज आपको पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। मगर ध्यान रहे आपकी जरा सी लापरवाही आपको फिर से परेशानी में डाल सकती है।

First Published on September 4, 2018 6:52 am