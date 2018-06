आज का मीन राशिफल, 04 जून 2018: शुरू कर सकते हैं नया काम, दोस्तों से होगी मुलाकात

दैनिक राशिफल: नए कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रवास होगा। दांपत्यजीवन आनंदमय रहेगा। यात्रा पर जाने से बचें। परिवार के साथ मिष्टान्न भोजन का आनंद लेंगे। आनंद- उत्साह और तन-मन की प्रसन्नता आपके दिन में चेतना और स्फूर्ति का संचार करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 70 % होगा। टैरो राशिफल: धैर्य बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। अचानक यात्रा के योग हैं। भावनाओं पर काबू रखें। साहसी कार्य में रुचि बढ़ेगी। हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल के साथ सिंदूर का चोला चढ़ाएं। लव राशिफल: दोस्ती प्यार में बदल सकती है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। अपोजिट जेंडर वालों से आकर्षण बढ़ सकता है। लव लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। पति-पत्नी के रिश्ते में मजबूती आ सकती है।

वित्त राशिफल: आज आपको कारोबार से लाभ मिलेगा। जो लोग शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो उनको लाभ मिल सकता है। यदि आप मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज आपको लाभ मिल सकता है। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कैरियर की सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप किसी छोटी समस्या का सामना कर पड़ सकता है। काम अधिक होने से आपको तनाव हो सकता है। आप बाहर की परेशानी घर मे न लायें, क्योंकि इससे घर का वातावरण खराब हो सकता है। आपको आराम करने की आवश्यकता है।

First Published on June 4, 2018 3:52 am