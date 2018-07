आज का मीन राशिफल, 03 जुलाई 2018: स्वभाव रहेगा चिड़चिड़ा, मनोकामना होगी पूरी

दैनिक राशिफल: पति-पत्नी के बीच विवाद हो सकता है। घर से बाहर सर्तक रहें। मित्रों से भेंट हो सकती है। आय एवं खर्चों में वृद्धि हो सकती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। वाद-विवाद से बचें। पिता को स्वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है मरून और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: शिक्षा में सफलता मिलेगी। कारोबार में लाभ मिलेगा। अचानक धन लाभ मिल सकता है। दोस्तों से मुलाकात होगी। अपनी सेहत का ध्यान रखें। मेहनत का फल देरी से मिलेगा। आज आप हरे रंग के रुमाल का प्रयोग करें। लव राशिफल: पति-पत्नि के बीच समय की कमी हो सकती है। आज आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। आज आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अनुकूल है। अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है। आज के दिन लव लाइफ में रुकावटें दूर होंगी।

वित्त राशिफल: आज आपके कारोबार में तरक्की होगी। आपकी इनकम में इजाफा होगा। जो लोग शेयर बाजार में पूंजी निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा होगा। साछ ही आज आपको वाहन सुख मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। रोड पर चलते समय सावधानी बरतें। आज आपको चोट लगने की संभावना है। आज आपके साथ सड़क दुर्घटना होने के संकेत हैं। इसलिए आप सावधान रहें। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

First Published on July 3, 2018 4:32 am