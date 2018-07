आज का मीन राशिफल, 02 जुलाई 2018: ऑफिस में कार्यभार रहेगा अधिक, विश्वासघात से रहे सावधान

दैनिक राशिफल: आय एवं खर्चों में वृद्धि हो सकती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। पति-पत्नी के बीच विवाद हो सकता है। घर से बाहर सर्तक रहें। मित्रों से भेंट हो सकती है। वाद-विवाद से बचें। पिता को स्वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: नाम-यश मिलेगा। काम अधूरे छूट सकते हैं। पुरानी चिंता परेशान कर सकती है। आज ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। धोखे से बचें, आते हुए अवसरों में निराशा हो सकती है। ईश्वर में आस्था डगमगा सकती है। श्रीकृष्ण को बेसन की कढ़ी अर्पित करें। लव राशिफल: बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। धन खर्च होगा। आप पार्टनर से अचानक मुलाकात हो सकती है। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। पार्टनर की ओर से उपहार मिल सकता है।

वित्त राशिफल: यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते है तो आप शुरुआत कर सकते है। समय आपके अनुकूल चल रहा है। आप अगर आज निवेश करेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। कारोबार में विस्तार कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत में गिरावट हो सकती है। इसलिए आपको डॉक्टर के पास सामान्य चैक-अप के लिए जाना चाहिए। आपको लगता है समस्या ज्यादा नहीं है तो आप आराम कर सकते है। सेहत में गिरावट होने का फर्क आपके कार्यशैली पर भी पड़ेगा। इससे आपका काम भी प्रभावित होगा।

First Published on July 2, 2018 4:07 am