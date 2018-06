आज का मीन राशिफल, 01 जुलाई 2018: प्रेम संबंधों में आएगी मधुरता, नए काम में मिलेगी सफलता

दैनिक राशिफल: आनंद- उत्साह और तन-मन की प्रसन्नता आपके दिन में चेतना और स्फूर्ति का संचार करेंगे। दांपत्यजीवन आनंदमय रहेगा। यात्रा पर जाने से बचें। प्रवास होगा। परिवार के साथ मिष्टान्न भोजन का आनंद लेंगे। नए कार्यों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: किसी से धन लाभ मिल सकता है। आज आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी।पार्टनशिप में मजबूती आएगी। किसी रिश्तेदार से मनमुटाव हो सकता है। पति-पत्नी किसी यात्रा पर जा सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। क्रिएटिव अवसर मिलेंगे। चिड़ियों को मूंग की दाल खिलाएं। लव राशिफल: रिलेशनशिप में मनमुटाव हो सकता है लेकिन बाद में सब ठीक होगा। आप अपने प्रेम संबंधों में मिठास लाने का प्रयास करें। सफलता मिल सकती है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। प्रेमी से सोच-समझकर मजाक करें।

वित्त राशिफल: जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, तब आज का दिन विशेष फल देने वाला है। आज आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने का विशेष अवसर मिल सकता है। इसलिए आज उसका लाभ उठाएं। नवीन कार्य करते हुए आप अवसरों का लाभ लेते हुए लंबा प्रयास कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आपका काम अधिक रहेगा। यह आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। आज आप अस्वस्थ पाचन क्रिया या सिरदर्द का शिकार हो सकते हैं। आप इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं अगर आप तनाव को कम करें और गहरी सांसें लें तो। पानी अधिक पीएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 1, 2018 4:25 am