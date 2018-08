﻿ आज का मीन राशिफल, 01 अगस्त 2018: अटके काम में आएगी गति, नौकरी में हो सकती है तरक्की

दैनिक राशिफल: आज आप कारोबार में विस्तार कर सकते हैं। अटके हुए कार्य में गति आएगी। स्वास्थ्य के सम्बंध में भी आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। माता की तबीयत के सम्बंध में ध्यान रखना पड़ेगा। जलाशयों से बचकर रहना हितकर होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 89 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपके अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं। प्रेमी से मुलाकात हो सकती है। महिला मित्रों से सावधान रहें। नौकरी में तरक्की के योग हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों से बचें। काम से किसी यात्रा पर जा सकते हैं। किसी नारायण मंदिर में इत्र चढ़ाएं। लव राशिफल: आज के दिन आप खुश रहेंगे। पार्टनर से अच्छी खबर मिल सकती है। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। प्रेमी से अपने संबंधों को लेकर गंभीर बात कर सकते हैं। माता का सहयोग मिलेगा। आज प्रेमी के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है।

वित्त राशिफल: आज जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं वह आज नया काम शुरू कर सकते हैं। आज दोस्तों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा। जो लोग आपसे उधार मांगने आऐ तो उससे बचिये। आपको काम में पार्टनरशिप करने का ऑफर मिल सकता है। इस बारे में आप अच्छे तरह से सोच-विचार कर फैसला लें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको घुटनों में परेशानी हो सकती है। इसलिए भारी सामान न उठायें वरना कमर या जोड़ों में अधिक दर्द हो सकता है। कुछ लोगों को पेट दर्द संबंधी परेशानी हो सकती है। इसलिए उन लोगों आज हल्का खाना लेना चाहिए। साथ ही आप नियमित रूप से योग करें। इससे आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 1, 2018 5:29 am