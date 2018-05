आज का मकर राशिफल, 31 मई 2018: संतान सुख में होगी वृद्धि, यात्रा पर जाने से बचें

दैनिक राशिफल: आय में व्‍यवधान एवं खर्चों की अधिकता रहेगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। किसी यात्रा पर जाने से बचें। सरकार तथा उपरी अधिकारी के विषय में कार्यसफलता मिलेगी। परिजनों का सहयोग मिलेगा। सरकारी कार्य आसानी से पूरे होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग बैंगनी है और आपका भाग्य 77 % होगा। टैरो राशिफल: परिवार में सुख बढ़ेगा लेकिन ऑफिस में मेहनत का फल लेट मिलेगा। रुके हुए काम जल्दी पूरे होने लगेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। श्रीयंत्र का अभिषेक लाल फूलों से करें। नए संबंध स्थापित करने से पहले गंभीरता से विचार करें। लव राशिफल: कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं। किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं। पति-पत्नी के लिए आज का दिन अच्छा होगा। आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएं। महिला मित्रों से मुलाकात होगा तथा उनसे लाभ मिलेगा।

वित्त राशिफल: आप पिछले कुछ दिनों में कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं, शायद कोई नई कार या बाईक, तो आज ये खरीदारी करने का शुभ दिन है। आर्थिक फैसले के लिए आज का दिन आपके अनुकूल है। कारोबार में लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको माता के सेहत की चिंता रहेगी। इसलिए उनकी सेहत के प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत है। संतान पक्ष की सेहत में सुधार होगा। आपको अपने खान पान में फल को शामिल करना चाहिए। इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी।

First Published on May 31, 2018 4:01 am