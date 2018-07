आज का मकर राशिफल, 31 जुलाई 2018: खर्चों में होगी वृद्धि, संतान पक्ष से मिलेगी खुशखबरी

दैनिक राशिफल: भवन सुख में वृद्धि होगी। खर्चों में वृद्धि होगी। मानसिक रुप से भी आपको चिंता परेशान करेगी। शारीरिक रुप से आपमें आलस्य, थकान, अशक्ति रहने के कारण अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग सफेद और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: दोस्तों से मुलाकात से खुशी मिलेगी। खानपान पर ध्यान दें। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आय के साधन सुलभ रहेंगे। यात्रा करने से बचें। गुलाबी रंग की नोटबुक या स्टेशनरी करियर में मजबूत प्रदान कर सकती है। लव राशिफल: आज अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। पुरानी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। पार्टनर की ओर से प्यार मिलेगा। पार्टनर की तलाश पूरी हो सकती है। पार्टनर से किसी बात को मनवाने का दबाव ना बनाएं।

वित्त राशिफल: यदि आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं और अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। आज आप अपनी पुरानी गाड़ी को सही दाम में बेच सकेंगे। आपको लगेगा कि आपने सही किया। आज आपको सरकारी लाभ मिलेगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में नया मेहमान आ सकता है। जिसकी वजह से आपकी आत्मा को संतुष्टी मिलेगी। आज घर में खुशी का माहौल रहेगा। माता की ओर सहयोग मिलेगा।

