आज का मकर राशिफल, 31 अगस्त 2018: नए कार्यों में बढ़ेगी रुचि, अच्छी खबर मिलेगी

दैनिक राशिफल: विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। उच्च शिक्षा के लिए समय बहुत अच्छा है। आनंद- प्रमोद से सम्बंधित वस्तुओं को खरीदने में खर्च अधिक होने की संभावना है। व्यवसायिक क्षेत्र में वातावरण अच्छा रहेगा। मानसिकरुप से भी आप आज स्वस्थ रह पाएंगे। कम मेहनत से भी अधिक परिणाम मिलेंगे। पूर्व में की गई मेहनत का फल मिल सकता है, आप अपनी मेहनत के बल पर शानदार परिणाम प्राप्त करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: माता का सहयोग मिलेगा। नए कामों में रुचि बढ़ेगी। खूब मेहनत करें। कोई बड़ा फैसला ना लें। अटके काम पूरे हो सकते हैं। खर्चे बढ़ सकते हैं। घर में गेस्ट आ सकते हैं। बरगद के नीचे चीनी मिश्रित दूध का अर्घ्य दें। लव राशिफल: अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। इंटरनेट की मदद से नए प्रेमी की तलाश खत्म होगी। इस प्रेमी के साथ आपके विवाह के योग हैं।

वित्त राशिफल: आज आपको विदेश से लाभ मिल सकता है। खुशखबरी मिलेगी। आज सितारे आपके पक्ष में है। यदि आपने विदेशों में निवेश किया है अथवा विदेश से किसी अच्छे समाचार की प्रतीक्षा है, तो आपकी इच्छा पूरी होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। आप वजन घटाने पर ध्यान देंगे। आज व्यायाम करने के नए तरीके खोजने होंगे। आज से कसरत शुरू करें, जिससे आपका पसीना निकलें और शरीर की बीमारी दूर हों।

First Published on August 31, 2018 4:01 am