आज का मकर राशिफल, 03 जून 2018: मनोकामना होगी पूरी, दोस्तों के साथ करेंगे मस्ती

दैनिक राशिफल: क्रोध पर संयम रखें। वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। आर्थिक तंगी रहेगी। खुद में बदलाव की कोशिश करें। झगड़े विवाद होने की संभावना है। स्वास्थ्य संबंधी शिकायत रहेगी। मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको खुशखबरी मिलेगी। आज का दिन आपके लिए शुभ होगा। सभी कार्य पूरे होंगे। किसी से ज्यादा उम्मीद ना पालें। यात्रा पर जा सकते हैं। बरगद के पेड़ पर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। आज आपके प्रेमी के साथ विवाह के योग हैं। इंटरनेट की मदद से नए प्रेमी की तलाश खत्म होगी। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। पार्टनर से सुख मिलेगा।

वित्त राशिफल: आज आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण लगाने की जरुरत है। आपको जिस चीज की आवश्यकता है उसे ही खरीदें। आज आप दोस्तों से मुलाकात करेंगे। दोस्तों के साथ खूब मौज-मस्ती करेंगे। जिसमें आपका खूब धन खर्च होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका मन शांत रहेगा लेकिन अंदर से आप परेशान हैं। काम का बोझ अधिक होने से तनाव महसूस करेंगे। मानसिक शांति के लिए दोस्तों और घरवालों के साथ समय बितायें। आप जल्द ही बहुत अच्छा महसूस करेंगे।

First Published on June 3, 2018 4:17 am