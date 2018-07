आज का मकर राशिफल, 29 जुलाई 2018: संतान पक्ष से मिलेगा सुख, अधिकारियों का मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल: किसी यात्रा पर जाने से बचें। संतानों की चिंता रहेगी। पानी से भय रहेगा। आय में व्‍यवधान एवं खर्चों की अधिकता रहेगी। सरकार तथा उपरी अधिकारी के विषय में कार्यसफलता मिलेगी। परिजनों का सहयोग मिलेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 62 % होगा। टैरो राशिफल: अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। महिलाओं का साथ मिलेगा। सोच-समझकर निवेश करें। आज के दिन आराम करने के मौके मिलेंगे। मनोरंजक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ऑफिस में गुलाबी रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। विवाद होने पर बात को खत्म करने की पहल करें। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज आप जोश में आकर गलत फैसला लें सकते हैं इसलिए सोच-समझकर फैसला करें। जो लोग नई कार खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। आज के दिन कार खरीदना शुभ रहेगा। जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं उन्हें काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। इससे आपको अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सीने में इंफेक्शन हो सकता है। आज आपको ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी से दूर रहना है और कोशिश करें ट्रैफिक प्रदूषण से दूर रहें। आज आप आराम करें। और डॉक्टर के बताए अनुसार समय पर दवा लें।

First Published on July 29, 2018 4:52 am