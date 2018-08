आज का मकर राशिफल, 29 अगस्त 2018: अटके काम होंगे पूरे, रिश्तों में आएगी मधुरता

दैनिक राशिफल: आज कारोबार में मुनाफा होगा। परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी। अटके हुए कार्य पूरे होंगे। आयात- निर्यात के व्यापारियों को लाभ होगा। धार्मिक आयोजन के लिए आज अनुकूल दिन है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: दोस्तों से लाभ मिलेगा। संतान पक्ष की चिंता परेशान करेगी। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। परिवार में खुशी रहेगी। खर्चों से तनाव बढ़ेगा। पत्नी का सहयोग मिलेगा। सफेद दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर घर में लगाएं। लव राशिफल: पार्टनर के साथ बाहर जा सकते हैं। खर्चें बढ़ सकते हैं। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। आपकी रिलेशनशिप के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। यदि प्रेम संबंध पुराने हैं तो भी अपनी पसंद-नापसंद और भावनाएं प्रेमी पर न थोपें।

वित्त राशिफल: आज कारोबार के लिए दिन अनुकूल नहीं है। इसलिए कारोबार में निवेश ना करें वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज आपको धन हानि हो सकती है। आपकी कोई कीमती चीज खो सकती है। अपने दिमाग में इस बात को रख लें कि आप अपने घर एवं सामान की सुरक्षा के प्रति सावधान रहेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सिर दर्द परेशान कर सकता है। आपको आराम करने की आवश्यकता है। आज आपको सेहत का ख्याल रखना होगा। आप अधिक बैठे रहेत हैं इसलिए आपका मोटापा बढ़ गया है, जिससे आपको आने वाले समय में परेशानी हो सकती है।

First Published on August 29, 2018 4:56 am