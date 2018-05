आज का मकर राशिफल, 28 मई 2018: दोस्तों से मिलेगा लाभ, प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: दोस्तों से लाभ मिलेगा। अटके कार्य पूरे हो सकते हैं। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। आर्थिक लाभ मिल सकता है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। आज आपको शेयर- सट्टा से लाभ होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 90 % होगा। टैरो राशिफल: किसी महिला का साथ मिलेगा। प्रॉपर्टी में निवेश से लाभ मिलेगा। आज अपनी सेहत पर ध्यान दें। आपके काम की तारीफ होगी। आज आपका मन खुश रहेगा। सवा पाव गेहूं का दान करें। लव राशिफल: सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। विवाद होने पर बात को खत्म करने की पहल करें। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें।

वित्त राशिफल: आज आपको अपनी प्रॉपर्टी से अच्छा मुनाफा मिलेगा। गाड़ी बदलने की सोच रहे हैं तो आप पायेंगे कि आज आपको मनचाही गाड़ी मिल गई। आपको अपने आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लेने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको माता-पिता की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आपको यह जान कर खुशी होगी कि आपकी सेहत मजबूत रहेगी, मगर जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं वो बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए आज माता-पिता की सेहत का ख्याल रखें। साथ ही काम में उनकी मदद करें।

First Published on May 28, 2018 4:54 am