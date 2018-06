आज का मकर राशिफल, 28 जून 2018: पार्टनरशिप रहेगी अच्छी, शेयर बाजार से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: नए कार्यों के आरंभ के लिए तैयार रहें। सफलता मिलेगी। पुरानी चीजें मिलने से खुशी होगी। व्यापार- धंधे में लाभ होगा। शेयर- सट्टे में लगाए हुए पैसे लाभ दिलवाएंगे। भाई- बहनों के साथ मेल-जोल रहेगा। आप सभी कार्य तन-मन से स्वस्थ रहकर करेंगे। मन की उलझन हल होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। कार्यभार अधिक होने से मानसिक तनाव हो सकता है। खर्चे बढ़ने से तनाव बढ़ सकता है। रोजगार संबंधी परेशानियां दूर हो सकती है। धन लाभ के योग हैं। किसी गोशाला में सवा किलो पालक दान करें। लव राशिफल: प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। प्रेमी की आज कोई बात परेशान कर सकती है, जिससे आप निराश रहेंगे। आप जितना सहज और सच्चे रहेंगे उतना ही लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। इस सप्ताह अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक मामलों में कोई गहरा झटका लग सकता है। इसलिए आज आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आपने किसी से कर्ज लिया है तो वह वसूली के लिए आ सकता है। और यदि आप किसी से कर्ज लेना चाहते हैं तो उसमें आपको असफलता मिल सकती है। आपको पैसे के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपने आहार पर ध्यान देना होगा। आपको शुद्ध खाना खाना चाहिए। बाहर का खाने से आपको पेट संबंधित दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान दें की जो सेहत के लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं उस पर आप कितने खरे उतरे हैं। साथ ही नींद पूरे लें।

First Published on June 28, 2018 4:15 am