आज का मकर राशिफल, 27 अगस्त 2018: वाद-विवाद से रहें दूर, यात्रा होगी देरी

दैनिक राशिफल: आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। खुद में बदलाव की कोशिश करें। स्वास्थ्य संबंधी शिकायत रहेगी। मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे। क्रोध पर संयम रखें। झगड़े विवाद होने की संभावना है। आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: परिवार या दोस्तों की अनदेखी से तनाव हो सकता है। यात्रा में देरी हो सकती है। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। बरगद के पेड़ पर सूर्य को अर्ध्य दें। गेहूं का दान करें। दूध से बनी चीज का दान करें। लव राशिफल: आज आपका सहयोगी की ओर आकर्षण बढ़ेगा। कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं। आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएंगे। किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं। पति-पत्नी के लिए आज का दिन ठीक होगा।

वित्त राशिफल: नया परिवेश आपको अच्छा लगेगा आप इसका भरपूर आनंद भी उठायेंगे। आने वाले समय में आपको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। आज आपकी निवास स्थान बदलने की संभावना है। आपकी लाइफ में परिवर्तन के संकेत है, इसका आनंद लें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप खूब मेहनत करेंगे। इससे आपका पसीना निकलेगा। इससे आप खुद तनाव मुक्त महसूस कर पाएंगे। अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अधिक कसरत करनी होगी। आज आपको महसूस करेंगे की बाहर का खाना खाने से आपकी सेहत का नुकसान हो रहा है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 27, 2018 6:50 am