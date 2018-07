आज का मकर राशिफल, 26 जुलाई 2018: यात्रा होगी लाभप्रद, नेगेटिव विचारों पर रखें काबू

दैनिक राशिफल: वाणी पर संयम रखें। नकारात्मक विचारों पर काबू रखें। मन अशांत रहेगा। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। दाहिने आंख में तकलीफ होने की संभावना है। नये कार्यों का प्रारंभ आज कर सकते हैं। मन शांत रहेगा। माता को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जाना हो सकता है। यात्रा लाभप्रद रहेगी। मित्रों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 63 % होगा।

टैरो राशिफल: सेहत का ख्याल रखें। यात्रा के योग हैं। रिश्तों में दरार आ सकती है। जीवन में नए सफर की शुरुआत होगी। बेचैनी बढ़ेगी। सेहत पर ध्यान दें। विदेश यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। करियर संबंधित निर्णय लेंगे। आज पीपल के नीचे हरे रुमाल पर एक रुपए का सिक्का रखें।

लव राशिफल: प्रेमी के साथ बिताये हुए पल याद करेंगे। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। आज पार्टनर के साथ समय नहीं बिता पाएंगे। किसी काम से शहर से बाहर जा सकते है। जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें।

First Published on July 26, 2018 4:31 am