आज का मकर राशिफल, 26 अगस्त 2018: अध्यात्म में बढ़ेगी रुचि, पार्टनर से मिलेगा रोमांस

दैनिक राशिफल: धन का आगमन होगा। प्रेम की मधुरता बढ़ेगी। अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है। आज आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। विदेश से खुशखबरी मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। आपके सभी कार्य पूरे होंगे। किसी से ज्यादा उम्मीद ना रखें। आज आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए शुभ होगा। बरगद के पेड़ पर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज पार्टनर से रोमांस करने का मौका मिलेगा। आज आप पत्नि के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं। फिजूलखर्ची से बचें। वरना आपको आगे धन की तंगी से परेशान होना पड़ेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। जो लोग पार्टनर को प्रपोज करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है।

वित्त राशिफल: आज आपके संस्थान से आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। जो भी हो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज का दिन आपके लिए लाभकारी होगा। आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है।

स्वास्थ्य राशिफल: अच्छे खान-पान से आपकी पाचन क्रिया की समस्या ठीक रहेगी। आज आपको पेट संबंधी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आज आप हल्का-फुल्का भोजन करें। ताजे फलों का सेवन करें। इससे आपको कुछ हद तक पेट की समस्या से निजात मिल सकती है।

First Published on August 26, 2018 6:59 am