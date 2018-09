आज का मकर राशिफल, 25 सितंबर 2018: रिश्तों में आ सकती है मधुरता, यात्रा की संभावना

दैनिक राशिफल: दोस्तों से लाभ मिलेगा। आर्थिक लाभ मिल सकता है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। आज आपको शेयर- सट्टा से लाभ होगा। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। अटके कार्य पूरे हो सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: यात्रा के योग हैं। जीवन में नए सफर की शुरुआत होगी। रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करें। सेहत का ख्याल रखें। आज पीपल के नीचे हरे रुमाल पर एक रुपए का सिक्का रखें। लव राशिफल: आज के दिन शुरू होने वाली रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। लव लाइफ में नयापन लाने के लिए कुछ नए प्रयास कर सकते हैं। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। लाइफ पार्टनर या प्रेमी को लेकर आप पजेसिव हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: जो लोग मछली का कारोबार करते हैं उनको अच्छा लाभ मिलने वाला है। यदि आप नया काम शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। इस दौरान शुरू किए गए कार्य से आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने समय का इंतजार करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। आप बार-बार बाहर का खाना खाते हैं जिससे आपको पेट संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब आपको बाहर के खाने का इग्नोर करना होगा। जिससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। और अनेक तरह की बीमारियों से निजात मिल जाएगी।

First Published on September 25, 2018 4:26 am