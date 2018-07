आज का मकर राशिफल, 25 जुलाई 2018: शेयर बाजार से मिलेगा लाभ, पेपर वर्क में बरतें सावधानी

दैनिक राशिफल: मन की उलझन हल होगी। भाई- बहनों के साथ मेल-जोल रहेगा। आप सभी कार्य तन-मन से स्वस्थ रहकर करेंगे। पुरानी चीजें मिलने से खुशी होगी। व्यापार- धंधे में लाभ होगा। सफलता मिलेगी। शेयर- सट्टे में लगाए हुए पैसे लाभ दिलवाएंगे। नए कार्यों के आरंभ के लिए तैयार रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है मरून और आपका भाग्य 76 % होगा।

टैरो राशिफल: पेपर वर्क में सावधानी बरतें। पैसे बचाने की कोशिश करें। घर या वाहन खरीदने के योग हैं। दोस्तों से मुलाकात होगी। साथ ही उनसे लाभ मिलेगा। काम में बाधा आएगी। आलस के कारण धन की समस्या बढ़ सकती है। सोच-समझकर ही आगे बढ़ें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को धूप चढ़ाएं।

लव राशिफल: प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। प्रेमी की आज कोई बात परेशान कर सकती है, जिससे आप निराश रहेंगे। आप जितना सहज और सच्चे रहेंगे उतना ही लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। इस सप्ताह अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

First Published on July 25, 2018 4:27 am