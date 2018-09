आज का मकर राशिफल, 24 सितंबर 2018: शुरू कर सकते हैं नया काम, वाहन सुख मिलने का योग

दैनिक राशिफल: मन की उलझन हल होगी। भाई- बहनों के साथ मेल-जोल रहेगा। नए कार्यों के आरंभ के लिए तैयार रहें। व्यापार- धंधे में लाभ होगा। आप सभी कार्य तन-मन से स्वस्थ रहकर करेंगे। सफलता मिलेगी। पुरानी चीजें मिलने से खुशी होगी। शेयर- सट्टे में लगाए हुए पैसे लाभ दिलवाएंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: सेहत का ख्याल रखें। जीवन में नए सफर की शुरुआत होगी। आज परिजनों का सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग हैं। रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करें। आज पीपल के नीचे हरे रुमाल पर एक रुपए का सिक्का रखें। लव राशिफल: पार्टनर की तलाश पूरी हो सकती है। पार्टनर से किसी बात को मनवाने का दबाव ना बनाएं। आज अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। पुरानी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। पार्टनर की ओर से प्यार मिलेगा।

वित्त राशिफल: आज आप फिजूलखर्ची से बचें। अपनी आवश्यकताओं को लेकर सीमित रहें। आज आपको पैसा सावधानी से बरतने की जरुरत है। क्योंकि आने वाले सम में आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। आज आपको वाहन सुख मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: यदि आप आज कहीं यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं तो यदि हो सके तो उसे स्थगित कर दें। अगर आपको जरूरी है तो ही घर से बाहर निकलें। दरअसल समय का संकेत है कि आज आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है इसलिये पहले से अपने इंतजामात पुख्ता करके चलें। पानी अधिक पीएं।

First Published on September 24, 2018 4:15 am