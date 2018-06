आज का मकर राशिफल, 24 जून 2018: कार्यक्षेत्र में मिलेगी प्रशंसा, आलस्य से बचें

दैनिक राशिफल: प्रेम की मधुरता बढ़ेगी। धन का आगमन होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है। कार्यक्षेत्र में लाभ मिलने की संभावना है। अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: कंस्ट्रक्शन के काम में सफलता मिलेगी। धन लाभ मिल सकता है। मन को मायूस ना होनें दें। आलस्य से बचें। नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। जल में तिल का तिल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। पति-पत्नी के बीच आपसी सहयोग बना रहेगा। आज सिंगल लोगों को किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। आज आपको महसूस होगा कि जो चीज आपके पास पहले नहीं थी वो अभी है। शेयर बाजार से आपको आज अच्छा लाभ मिल सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी स्किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। धूम में जाने से बचें। इसके साथ ही बाहर का तला भुना खाना इग्नोर करें। व्यायाम करना ना भूलें, इससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा। आलस का त्याग करें और मेहनत करें।

First Published on June 24, 2018 4:50 am