आज का मकर राशिफल, 24 जुलाई 2018: पुराने कर्ज से मिलेगा छुटकारा, सेहत रहेगी ठीक

दैनिक राशिफल: नए कार्यों के आरंभ के लिए तैयार रहें। सफलता मिलेगी। मन की उलझन हल होगी। पुरानी चीजें मिलने से खुशी होगी। व्यापार- धंधे में लाभ होगा। भाई- बहनों के साथ मेल-जोल रहेगा। आप सभी कार्य तन-मन से स्वस्थ रहकर करेंगे। शेयर- सट्टे में लगाए हुए पैसे लाभ दिलवाएंगे। आनंद-प्रमोद और मनोरंजन के पीछे धन का खर्च होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 63 % होगा।

टैरो राशिफल: माता-पिता के सहयोग से पुराना कर्ज उतरेगा। पुत्र और पत्नी से लाभ होगा। सांसारिक जीवन में सुखद प्रसंग बनने से मन भी सुखी रहेगा। मानसिक अशांति और बुरा स्वास्थ्य आपको अशांत कर सकता है। संतान का सहयोग मिलेगा। विश्वासघात से सावधान रहें। मसूर की दाल का सेवन ना करें।

लव राशिफल: आज के दिन रोमांस से भरपूर रहेगा। आप अपने साथी की जरूरतों का खास ध्यान रखेंगे। यदि अपने पार्टनर को घर वालों से मिलाना चाहते हैं तो आज का दिन उचित होगा। प्रेमी के साथ बाहर घूमने जाएंगे। इस हफ्ते शारीरिक सुख के मामलों में आप स्वार्थी भी हो सकते हैं।

First Published on July 24, 2018 4:27 am