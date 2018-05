आज का मकर राशिफल, 23 मई 2018: नौकरी मे बढ़ेगी जिम्मेदारी, विश्वासघात से रहें सावधान

दैनिक राशिफल: नौकरी में जिम्‍मेदारी बढ़ सकती है। व्यापारियों को कानूनी परेशानी हो सकती है। नौकरी में सहकर्मियों की तरफ से सहयोग प्राप्त होगा। घर में शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा। आवश्यक कारणों के पीछे धन खर्च होगा। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: माता का सहयोग मिलेगा। विश्वासघात से सावधान रहें। संतान का सहयोग मिलेगा। माता-पिता के सहयोग से पुराना कर्ज उतरेगा। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। मसूर की दाल का सेवन ना करें। लव राशिफल: किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं। पति-पत्नी के लिए आज का दिन अच्छा होगा। आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएं। कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपकी इनकम में इजाफा होगा। आप आप किसी संस्था या व्यवसाय से जुड़ेंगे, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। जो आप कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं। अगर आप ट्रेवल व्यापार में हैं तो समझिए कि इस व्यापार से आपको खूब आमदनी होने वाली है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। मानसिक तनाव लेने से बचें। ज्यादा मेहनत वाली कसरत अभी ना करें। आज बहुत समय से चली आ रही कमर दर्द की शिकायत महसूस करेंगे। ज्यादा शारीरिक काम और उसके दबाव से बचने के लिए हल्का व्यायाम कीजिए।

First Published on May 23, 2018 3:23 am