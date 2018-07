आज का मकर राशिफल, 23 जुलाई 2018: सोच-समझकर करें निवेश, शेयर बाजार से मिलेगा मुनाफा

दैनिक राशिफल: स्वास्थ्य संबंधी शिकायत रहेगी। मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे। क्रोध पर संयम रखें। शुभ प्रसंगो का आयोजन होगा। स्त्रियों एवं पुत्रों का सहयोग प्राप्त होगा। किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए आज का दिन शुभ है। वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। खुद में बदलाव की कोशिश करें। झगड़े विवाद होने की संभावना है। आर्थिक तंगी रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 74 % होगा।

टैरो राशिफल: अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। महिलाओं का साथ मिलेगा। मनोरंजक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सोच-समझकर निवेश करें। मित्रों तथा सम्बंधियों के साथ हुई भेंट आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। आज के दिन आराम करने के मौके मिलेंगे। ऑफिस में गुलाबी रंग का प्रयोग करें।

लव राशिफल: पार्टनर से किसी बात को मनवाने का दबाव ना बनाएं। पुरानी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी।पार्टनर के साथ हुए झगड़े से आप बोझिल महसूस करेंगे लेकिन थोड़े समय बाद सब ठीक होगा। आज पार्टनर की तलाश पूरी हो सकती है। शेयर-सट्टे में आर्थिक लाभ होगा। पत्नी के स्वास्थ्य के विषय में कुछ चिंता रहेगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 23, 2018 4:13 am