आज का मकर राशिफल, 22 मई 2018: खर्चों में होगी वृद्धि, संतान पक्ष से मिलेगी खुशखबरी

दैनिक राशिफल: मानसिक रुप से भी आपको चिंता परेशान करेगी। शारीरिक रुप से थकान महसूस करेंगे। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। भवन सुख में वृद्धि होगी। खर्चों में वृद्धि होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: विदेश यात्रा के योग हैं। मेहनत बढ़ाएं। आर्थिक मदद मिलेगी। जिम्मेदारियों की अनदेखी ना करें। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना का सुबह-शाम 11 बार पाठ करें। घी का दीपक जलाएं। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। विवाद होने पर बात को खत्म करने की पहल करें। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें।

वित्त राशिफल: आज आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आप जो कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं पहले उसके बारे में अच्छे से जान लें। वरना आपको नुकसान हो सकता है। आज का दिन गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आपके लिए सलाह यही है कि आज नई गाड़ी की खरीदारी ना करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए आपको पर्याप्त आराम करने की आवश्यकता है। आप खुद में सकारात्मक बदलाव लाएं ताकि नकारात्मक सोच से बच सकें। आप दूसरों की खुशियां और दुख को बांटे। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

First Published on May 22, 2018 3:25 am