आज का मकर राशिफल, 22 जुलाई 2018: घर में रहेगी शांति, शत्रुओं पर मिलेगी विजय

दैनिक राशिफल: घर में शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा। विदेश के साथ व्यापार बढेगा। नौकरी में सहकर्मियों की तरफ से सहयोग प्राप्त होगा। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यापारियों को कानूनी परेशानी हो सकती है। आपके घर में किसी शुभ प्रसंग के आयोजन की संभावना है। सामाजिक क्षेत्र में नौकरी व्यवसाय में लाभ मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 68 % होगा।

टैरो राशिफल: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। रुके हुए काम जल्दी पूरे होने लगेंगे। सम्बंधियों के साथ की मुलाकात आनंदित करेगी। शेयर- सट्टा की प्रवृत्तियों में धन लाभ होगा। परिवार में सुख बढ़ेगा लेकिन ऑफिस में मेहनत का फल लेट मिलेगा। श्रीयंत्र का अभिषेक लाल फूलों से करें।

लव राशिफल:अगर प्रेम संबंधों की शुरुआत अभी ही हुई है तो प्रेमी से किसी भी तरह की जबरदस्ती न करें। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है। आप आपको पार्टनर की तरफ से भरपूर प्यार मिलेगा। अपोजिट जेंडर वाले नए लोगों से दोस्ती या मुलाकात की संभावना है।

First Published on July 22, 2018 4:12 am