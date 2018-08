आज का मकर राशिफल, 22 अगस्त 2018: खर्चों में होगी वृद्धि, पुरानी चिंता होगी खत्म

दैनिक राशिफल: आज आपको अपनी इच्छाएं मारनी पड़ सकती हैं। आप जो भी काम हाथ में लेंगे उससे आपको पीछे हटने का मौका आपको नहीं मिल पाएगा। खर्चों में वृद्धि होगी। शारीरिक रुप से आपमें आलस्य, थकान, अशक्ति रहने के कारण अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। मानसिक रुप से भी आपको चिंता परेशान करेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। छोटे कामों में भी ज्यादा समय लग सकता है। परिवार या दोस्तों की अनदेखी से तनाव हो सकता है। दोस्तों या आसपास के लोगों से कुछ खटपट हो सकती है।गेहूं का दान करें। दूध से बनी चीज का दान करें। बरगद के पेड़ पर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज पार्टनर की तलाश पूरी हो सकती है। पुरानी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। परिवार या दोस्तों की अनदेखी से तनाव हो सकता है। आज आपको शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज घर की सजावट के लिए चीजें खरीदेंगे। घर की सजावट के लिए अच्छी अच्छी चीजें देखिए। और पसंद के मुताबिक खरीदिए। इससे आपको घर में ताजगी का एहसास होगा। कारोबार में खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। पैसा ज्यादा खर्चा हो सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत से सम्बन्धित कोई परेशानी होने के संकेत हैं। हो सकता है आपको कोल्ड हो जाए। आपको कफ परेशान कर सकता है। सेहत पर ध्यान दें। आज आपको पूरे दिन जुकाम, सूखा गला और बुखार जैसा महसूस हो सकता है। इसलिए, डॉक्टर के पास जल्दी ही जाएं। आज आपको सेहत से संबंधित सावधानी बरतने की जरूरत है।

First Published on August 22, 2018 6:57 am